70-летний мужчина погиб в ходе акций протеста в Гонконге
Жертвой гонконгских волнений стал 70-летний мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.
Как пишет агентство, мужчина скончался от полученных ран после удара по голове кирпичом. Отмечается, что правительство намерено оказать помощь близким погибшего.
Напомним, протесты идут в Гонконге уже несколько месяцев. Недовольство граждан вызвал инициированный местной администрацией законопроект, согласно которому должен быть выработан механизм выдачи из Гонконга на материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.
Эксперт по Китаю, доктор политических наук, декан факультета политологии МГИМО Алексей Воскресенский в эфире НСН рассказал, как Китай может наказать Гонконг.
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