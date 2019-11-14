70-летний мужчина погиб в ходе акций протеста в Гонконге

Напомним, протесты идут в Гонконге уже несколько месяцев. Недовольство граждан вызвал инициированный местной администрацией законопроект, согласно которому должен быть выработан механизм выдачи из Гонконга на материковый Китай лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

Эксперт по Китаю, доктор политических наук, декан факультета политологии МГИМО Алексей Воскресенский в эфире НСН рассказал, как Китай может наказать Гонконг.

