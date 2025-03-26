Расставшаяся с Аффлеком Лопес купила себе новый дом

Отмечается, что поисками нового дома артистка занялась практически сразу после развода с актёром Беном Аффлеком. К окончательному соглашению о разводе звёзды, расписавшиеся в 2022 году, пришли в январе 2025-го.

Источник журнала утверждает, что изначально Лопез хотела купить «исключительный дом в Беверли-Хиллз», рассчитывая получить высокий уровень приватности на тихой улице с соседями-знаменитостями. В итоге певица выбрала другой адрес.

Ранее Лопес и Аффлек выставили на продажу свой особняк, расположенный в Беверли-Хиллз. Доме, купленный ими в мае 2023 года за 60 млн долларов, решили продать за такую же сумму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

