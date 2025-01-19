Маск обвинил Мадуро в причинении вреда народу Венесуэлы

Так предприниматель прокомментировал репост пользователя информации портала Axios о желании администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа сменить правительство и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Маск сравнил Мадуро с его предшественником Уго Чавесом, который был лидером страны с 1999 года до своей смерти в 2013 году.

Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро постигла та же участь, что и президента Сирии Башара Асада, который оставил свой пост 8 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

