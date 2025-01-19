Маск обвинил Мадуро в причинении вреда народу Венесуэлы
Миллиардер из США Илон Маск обвинил в соцсети Х главу Венесуэлы Николаса Мадуро в том, что он вредит гражданам своей страны.
Так предприниматель прокомментировал репост пользователя информации портала Axios о желании администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа сменить правительство и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.
Маск сравнил Мадуро с его предшественником Уго Чавесом, который был лидером страны с 1999 года до своей смерти в 2013 году.
Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро постигла та же участь, что и президента Сирии Башара Асада, который оставил свой пост 8 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru