45 дней. Трам подписал указ о запрете покупки TikTok
Американским компаниям дали 45 дней на подписание сделки по покупке TikTok. Соответствующий указ «О борьбе с угрозой TikTok» подписал президент США Данальд Трамп. Документ размещен на официальном сайте Белого дома.
За этот срок компании должны завершить все отношения с нынешним владельцем приложения ByteDance. Соответственно, если в период до истечения 45 дней никто так и не выкупит TikTok, то сервис окажется под запретом в США.
В документе уточняется, что мера введена чтобы «устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий» от китайского приложения. Схожий указ имеется и касательно мессенджера китайского происхождения WeChat.
Дедлайн, установленный указом, истекает 20 сентября. Но у корпорация Microsoft, которая ранее высказала заинтересованность в покупке приложения еще есть возможнотсь завершить все операции по сделке. В начале текущей недели Трамп заявлял, что американская компания может выкупить TikTok у ByteDance до 15 сентября. В этом случае социальная сеть сможет продолжить работу в США.
Ранее НСН сообщала, что сделку по продаже TikTok оценили в 10-30 млрд долларов. Американская корпорация Microsoft планирует завершить консультации по выкупу социальной сети в течение трех недель.
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