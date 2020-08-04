«Не очень верится». Эксперт о создании в РФ агрегатора фейков за 94 млн рублей

«Я скептически смотрю на успех такой затеи, так как отличать новости фейковые о нефейковых весьма сложно, ведь реальная новость просто может быть написана недостоверно», - сказал Серго.

По его словам, единственный вариант создания такого рода фильтра новостей - это внести в базу достоверных источников информации все госагентства, а все, что туда не попадает – признавать фейковыми.

В настоящее время все же искусственный интеллект – это больше лозунги, чем реальные технологии, способные решать такие задачи, отметил он.

«Искусственный интеллект сейчас – это просто обработка массивов данных, а успешных разработок именно интеллектуальных систем очень мало и что это возможно в сфере новостей – мне не очень верится», - добавил эксперт.

