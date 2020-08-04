«Не очень верится». Эксперт о создании в РФ агрегатора фейков за 94 млн рублей
Президент компании «Интернет и право» Антон Серго в эфире НСН усомнился в возможности создания в России агрегатора фейковых новостей.
Во вторник СМИ сообщили, что Роспечать предлагает создать интернет-сервис на основе искусственного интеллекта для распознавания фейковых новостей за 94 миллиона рублей к 2023 году.
Создать агрегатор фейковых новостей будет весьма сложно и его корректная работа маловероятна, рассказал в эфире НСН президент компании «Интернет и право» Антон Серго.
«Я скептически смотрю на успех такой затеи, так как отличать новости фейковые о нефейковых весьма сложно, ведь реальная новость просто может быть написана недостоверно», - сказал Серго.
По его словам, единственный вариант создания такого рода фильтра новостей - это внести в базу достоверных источников информации все госагентства, а все, что туда не попадает – признавать фейковыми.
В настоящее время все же искусственный интеллект – это больше лозунги, чем реальные технологии, способные решать такие задачи, отметил он.
«Искусственный интеллект сейчас – это просто обработка массивов данных, а успешных разработок именно интеллектуальных систем очень мало и что это возможно в сфере новостей – мне не очень верится», - добавил эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
861 тыс.+5 159 / сут.
Умерли
14 351+144 / сут.
Выздоровели
661 тыс.+7 878 / сут.
- Лукашенко: Россия боится потерять Белоруссию, поменяв братство на партнёрство
- Путин не стал встречаться с прилетевшим в Москву Додоном
- В штабе отрицают вред от утечки данных избирателей
- Лукашенко: Белоруссия «выдержала экзамен» с коронавирусом
- Минфин хочет увеличить финансирование администрации президента и Совбеза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru