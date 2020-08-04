«Не очень верится». Эксперт о создании в РФ агрегатора фейков за 94 млн рублей

Президент компании «Интернет и право» Антон Серго в эфире НСН усомнился в возможности создания в России агрегатора фейковых новостей.

Во вторник СМИ сообщили, что Роспечать предлагает создать интернет-сервис на основе искусственного интеллекта для распознавания фейковых новостей за 94 миллиона рублей к 2023 году.

Создать агрегатор фейковых новостей будет весьма сложно и его корректная работа маловероятна, рассказал в эфире НСН президент компании «Интернет и право» Антон Серго.

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«Я скептически смотрю на успех такой затеи, так как отличать новости фейковые о нефейковых весьма сложно, ведь реальная новость просто может быть написана недостоверно», - сказал Серго.

По его словам, единственный вариант создания такого рода фильтра новостей - это внести в базу достоверных источников информации все госагентства, а все, что туда не попадает – признавать фейковыми.

В настоящее время все же искусственный интеллект – это больше лозунги, чем реальные технологии, способные решать такие задачи, отметил он.

«Искусственный интеллект сейчас – это просто обработка массивов данных, а успешных разработок именно интеллектуальных систем очень мало и что это возможно в сфере новостей – мне не очень верится», - добавил эксперт.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Фейковые НовостиИнтернетСМИРоссия
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