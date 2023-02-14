35-летнюю женщину в Турции спасли на десятые сутки после землетрясения

Женщину удалось извлечь живой из-под завалов в турецком городе Кахраманмараш на девятые сутки после разрушительных землетрясений, которые произошли в ночь на 6 февраля.

Как сообщает турецкое агентство «Aнадолу», спасенной женщине 35 лет, спасатели вытащили ее из-под обломков многоквартирного дома на 205-м часу после землетрясения.

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По последним данным, жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали почти 32 тысячи человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам Всемирного правительственного саммита в Дубае сообщил, что в ходе поисково-спасательной операции спасли 8 тысяч человек.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеТурция
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