Американист Дудаков: США не смогут применить на Кубе венесуэльский сценарий
США не удастся применить на Кубе венесуэльский сценарий с вывозом лидера страны. Об этом NEWS.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.
По его мнению, это связано с тем, что на острове иная политическая система.
Эксперт пояснил, что, в отличие о Венесуэлы, где «власть была более персоналистской», на Кубе «всё-таки царит партократия».
«Это система, более напоминающая... Советский Союз... даже если предположить, что американцы... кого-то украдут или арестуют, то режим каким был, таким и останется», - заключил Дудаков.
Ранее стало известно, что США обвинили экс-лидера Кубы Рауля Кастро в сговоре с целью убийства американских граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
