Заммэра Ефимов: Москва занимает первое место по сумме выданной льготной ипотеки
Государственная программа льготной ипотеки поддержала высокий спрос на жилье и развитие строительного комплекса Москвы. Объем ввода недвижимости в столице в марте превысил показатели прошлого года на 6,5%. Всего за I квартал 2021 года в Москве введено 1 141,5 тысячи квадратных метров жилья (6,4% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в стране). Среди субъектов это второй показатель после Московской области.
Москва занимает первое место по сумме выданных льготных кредитов, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«По состоянию на 6 мая 2021 года в столице было выдано 69,9 тысячи кредитов на общую сумму в 399,1 млрд рублей или 28% от общего объема выданных в Российской Федерации льготных ипотечных кредитов. При этом за январь-апрель текущего года выдано 21,3 тысячи кредитов на общую сумму в 129,7 млрд рублей», - уточнил заммэра.
Управление Росреестра по Москве с января по апрель 2021 года зарегистрировало 39 485 договоров ипотечного жилищного кредитования. Это больше на 44% аналогичного показателя прошлого года (27 488) и на 36% выше рекордных четырех месяцев 2019 года (28 948).
В месячном выражении апрель превысил март на 14% - 12 951 и 11 404 заключенных сделок соответственно. В сравнении с апрелем прошлого года количество сделок выросло почти в пять раз (394%). Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, в апреле 2020-го было зарегистрировано лишь 2 624 ипотечные сделки.
«С начала года апрель стал абсолютным рекордсменом по количеству регистраций ипотечного жилья, незначительно (69 договоров) уступив прошлогоднему лидеру-декабрю, когда было зафиксировано больше 13 тысяч и пока это наивысший объем за все время учета ипотечного жилищного кредитования в Москве», - отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
Он добавил, что рост ипотечных сделок связан с предстоящие завершением срока действия льготной ипотеки. С февраля число договоров каждый месяц увеличивается примерно на 19%.
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