Заммэра Ефимов: Москва занимает первое место по сумме выданной льготной ипотеки

Государственная программа льготной ипотеки поддержала высокий спрос на жилье и развитие строительного комплекса Москвы. Объем ввода недвижимости в столице в марте превысил показатели прошлого года на 6,5%. Всего за I квартал 2021 года в Москве введено 1 141,5 тысячи квадратных метров жилья (6,4% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья в стране). Среди субъектов это второй показатель после Московской области.

Москва занимает первое место по сумме выданных льготных кредитов, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По состоянию на 6 мая 2021 года в столице было выдано 69,9 тысячи кредитов на общую сумму в 399,1 млрд рублей или 28% от общего объема выданных в Российской Федерации льготных ипотечных кредитов. При этом за январь-апрель текущего года выдано 21,3 тысячи кредитов на общую сумму в 129,7 млрд рублей», - уточнил заммэра.