Депутаты обсудят продление льготной ипотеки

По его словам, вопрос о строительстве жилья поднял во время своего ежегодного отчета о работе правительства глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, в 2020 году девелоперы ввели более 80 млн квадратных метров жилья. Пахомов заявил, что строителям помогли меры поддержки со стороны правительства РФ. Среди них - субсидирование ипотеки и введение льготной ипотечной ставки.

«Решение мы должны принять уже в эту сессию», — отметил депутат.

Российский миллиардер Игорь Рыбаков вновь раскритиковал ипотечные кредиты. В своем видео на YouTube-канале он призвал россиян не влезать в долги.

По его словам, банки сейчас предлагают огромное количество различных кредитов, заманивают клиентов. При этом и застройщики домов делают рекламу, в которой совсем не говорят о тех, кто потерял деньги на ипотеке.

