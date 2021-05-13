Депутаты обсудят продление льготной ипотеки
До конца весенней сессии депутаты Госдумы могут принять решение о продлении программы льготной ипотеки, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова.
По его словам, вопрос о строительстве жилья поднял во время своего ежегодного отчета о работе правительства глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, в 2020 году девелоперы ввели более 80 млн квадратных метров жилья. Пахомов заявил, что строителям помогли меры поддержки со стороны правительства РФ. Среди них - субсидирование ипотеки и введение льготной ипотечной ставки.
«Решение мы должны принять уже в эту сессию», — отметил депутат.
Российский миллиардер Игорь Рыбаков вновь раскритиковал ипотечные кредиты. В своем видео на YouTube-канале он призвал россиян не влезать в долги.
По его словам, банки сейчас предлагают огромное количество различных кредитов, заманивают клиентов. При этом и застройщики домов делают рекламу, в которой совсем не говорят о тех, кто потерял деньги на ипотеке.
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