Владимир Ефимов: В Москве создадут более девяти тысяч новых рабочих мест на предприятиях и в технопарках

По условиям программы, действующей в Москве с 2020 года, власти предоставляют девелоперам льготу, когда оформляют земельные участки под строительство жилья при одновременном возведении коммерческих, промышленных или социальных объектов, на которых открываются новые рабочие места. В Москве заключено уже 22 таких соглашения и созданы рабочие места для 33 тысяч человек.

«Общий объем инвестиций в реализацию всех проектов превышает 92 миллиарда рублей, из которых почти 22 миллиарда рублей инвесторы вложат в создание шести технопарков и одного промышленного комплекса. В будущем здесь появится около 9,1 тысячи рабочих мест», – пояснил заммэра.

В Новой Москве возведут два промышленных технопарка: в деревне Крекшино - на 300 рабочих мест, в районе деревни Шахово - на 2830 человек. В Зеленограде инвестиционный проект предусматривает открытие 2,5 тысячи рабочих мест. Еще два технопарка - на юго-западе и севере столицы – предоставят возможность трудиться 1,4 и 600 рабочих. Проекты реализуют в период 2023 – 2026 годов.

В 2024 году завершится строительство промышленного комплекса в поселении Марушкинском, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Подобный объект станет первым, построенным по программе стимулирования создания мест приложения труда. Здесь смогут трудоустроиться 1,5 тысячи человек.

«В целом реализация проектов поможет решить задачу сбалансированной застройки, уменьшить маятниковую миграцию и обеспечить жителей столицы работой рядом с домом. Уже сегодня мы видим интерес среди девелоперов и в этом году расширили доступ к преференциям. Теперь получать льготы могут представители сферы логистических услуг», – пояснил представитель мэрии.

Также он рассказал о возможности получить инвесторам повышенную льготу. Для этого компаниям необходимо взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки. Льгота увеличится на 5 процентов, если новые рабочие места создадут раньше на 6 – 12 месяцев, на 10 процентов – быстрее на год.

Также власти Москвы заморозили ставку по банковской гарантии на уровне 9,5 процента годовых, которую застройщики получают для реализации проекта.

Участниками программы стали девелоперы из структур ГК «ПИК», «Пионер», «ФСК», «Самолет», Afi Development, Capital Group, 3S Group, «Сбер» и другие.

