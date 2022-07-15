Владимир Ефимов: В Тимирязевском районе появится 3,5 тысячи новых рабочих мест

Неиспользуемый участок в Тимирязевском районе будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в проект 7 миллиардов рублей, сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«Инвестор вложит в развитие территории примерно семь миллиардов рублей, бюджетный эффект для города от реализации проекта составит более 450 миллионов рублей в год в текущих ценах. Благодаря строительству общественно-делового объекта на участке в столице появится 3,5 тысячи новых рабочих мест», - сказал Владимир Ефимов.

Сейчас на этом месте находится недострой – пятиэтажный гараж-стоянка. Участок выгодно отличает транспортная доступность. В двух минутах от него находятся станции метро Дмитровская и МЦД-2. Рядом – общественное пространство «Хлебозавод» и дизайн-завод «Флакон».

Как рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, построят деловой центр площадью 50 тысяч квадратных метров. Здесь появятся офисы, магазины, банки, кафе и рестораны, паркинг. Оставшуюся территорию благоустроят.

Строительством комплекса займется девелопер STONE HEDGE. По словам генерального директора Максима Гейзера, новый объект разнообразит район с функциональной точки зрения.

Сейчас по проекту «Индустриальные кварталы» планируется преобразовать более 150 участков площадью свыше двух тысяч гектаров. Благодаря этому в городе появятся 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит семь триллионов рублей, за время его реализации в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Объем налоговых отчислений после завершения проекта будет ежегодно составлять примерно триллион рублей.

