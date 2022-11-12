Владимир Ефимов: В Москве большинство госуслуг переводят в онлайн-формат
Большую часть государственных услуг и сервисов власти Москвы намерены перевести в онлайн-формат. Так, все 28 госуслуг в сфере жилья и имущества москвичи уже могут получить в электронном виде. Об этом заявил на форуме FINOPOLIS, организованном Центральным банком РФ при поддержке правительства Москва, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он также подчеркнул, что благодаря цифровизации, которая позволила горожанам быстрее и комфортнее взаимодействовать с органами власти, выросла и эффективность их работы.
«Цифровизация в данной сфере не только сделала более комфортным и быстрым. Кроме того, сейчас автоматизированы многие процессы внутри органов государственной власти. Например, благодаря этому в два раза меньше сотрудников оказывают услуги по переселению по программе реновации уже в пять раз большему количеству людей», – отметил вице-мэр.
Владимир Ефимов считает, что проактивная форма оказания услуг важна, потому что позволяет не отправлять заявку для получения необходимой информации. При этом большинство онлайн услуг гражданин получает в режиме реального времени.
«Например, сейчас никому в голову не придет направлять запрос в банк и ждать 30 дней, чтобы узнать баланс своей карты. Это доступно онлайн. Мы видим, что так же можно оказывать многие услуги. Так, благодаря нашим электронным сервисам предприниматели в несколько кликов могут получить информацию о финансово-лицевом счете, а москвичи, стоящие на жилищном учете, узнать свое место в очереди», – рассказал заммэра.
Вице-мэр добавил, что сейчас на портале economy.mos.ru можно получить более 380 услуг и сервисов органов власти столицы и других организаций. Ежегодно за ними обращаются более 400 миллионов раз – в среднем это 13 запросов в секунду, утверждают в Департаменте информационных технологий города Москвы.
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