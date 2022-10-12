Ефимов: В 2022 году москвичи более 115 тысяч раз воспользовались жилищными услугами и сервисами

В Москве за первые девять месяцев 2022 года граждане воспользовались услугами и сервисами в жилищной сфере более 115 тысяч раз. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, почти 77 тысяч запросов поступило онлайн.

«В столице создана современная цифровая экосистема, которая позволяет гражданам решать многие жилищные вопросы, не выходя из дома», – отметил вице-мэр.

В Москве в электронном виде можно встать на жилищный учет, заключить договор социального найма, перевести жилое помещение в нежилое, приватизировать квартиру и многое другое.

Самый востребованный сервис Департамента городского имущества позволяет узнать место в очереди на улучшение жилищных условий, с начала этого года им воспользовались 53,5 тысячи раз. Об этом рассказал глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

На втором месте по востребованности, по его словам, услуга, которая позволяет заключить договор социального найма, в 2022 году ей воспользовались свыше 21 тысячи раз.

«Кроме того, почти 20 тысяч раз горожане заказали справки о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января 1998 года», – уточнил Гаман.

«Перевод в электронный вид услуг в имущественно-земельной и жилищной сферах стало одним из приоритетных направлений развития столичной цифровой экосистемы», - подчеркнул заместитель главы столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Он также добавил, что это экономит время, которое раньше уходило на сбор бумажных документов и поездки в органы власти.

