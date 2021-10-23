Владимир Ефимов: Реализация нежилых помещений в Москве выросла на 45%

По его словам, спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет.

«Наибольший спрос на городские нежилые помещения отмечен со стороны физических лиц – 68% сделок, юридические лица приобрели около 17% лотов, индивидуальные предприниматели – 15%», - уточнил он.

С 2020 года весь процесс реализации и сдачи в аренду жилых и нежилых помещений – от подачи заявки до государственной регистрации договора – переведен в электронный вид. У потенциальных покупателей появилась возможность совершать 3D-туры и осматривать объекты онлайн.

«Средняя площадь нежилых объектов, проданных на торгах в январе-сентябре, составила 63 квадратных метра. При этом самым крупным объектом стало помещение площадью более 1,7 тысячи квадратных метров на Средней Переяславской улице в ЦАО. Самый маленький объект площадью 4,6 квадратных метра приобретен у станции метро Профсоюзная в ЮЗАО», — рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.

Около половины объектов, реализованных на торгах за девять месяцев 2021 года – 632 нежилых помещения, расположены на юго-западе столицы, в ЗАО – 119 объектов, а в СВАО – 87 объектов.

Ранее стало известно, что до конца текущего года власти собираются подготовить для городских торгов еще около 700 объектов недвижимости: это машино-места, нежилые помещения и здания. Ознакомиться с лотовой документацией и процедурой городских торгов можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».

