Владимир Ефимов: Реализация нежилых помещений в Москве выросла на 45%
За девять месяцев 2021 года на торгах по продаже объектов нежилой недвижимости реализовано 1302 лота. Это на 45 процентов больше, чем за весь 2020 год и в два с половиной раза больше, чем в 2019 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, спрос на столичную недвижимость со стороны инвесторов растет.
«Наибольший спрос на городские нежилые помещения отмечен со стороны физических лиц – 68% сделок, юридические лица приобрели около 17% лотов, индивидуальные предприниматели – 15%», - уточнил он.
С 2020 года весь процесс реализации и сдачи в аренду жилых и нежилых помещений – от подачи заявки до государственной регистрации договора – переведен в электронный вид. У потенциальных покупателей появилась возможность совершать 3D-туры и осматривать объекты онлайн.
«Средняя площадь нежилых объектов, проданных на торгах в январе-сентябре, составила 63 квадратных метра. При этом самым крупным объектом стало помещение площадью более 1,7 тысячи квадратных метров на Средней Переяславской улице в ЦАО. Самый маленький объект площадью 4,6 квадратных метра приобретен у станции метро Профсоюзная в ЮЗАО», — рассказал руководитель Департамента по конкурентной политике города Москвы Иван Щербаков.
Около половины объектов, реализованных на торгах за девять месяцев 2021 года – 632 нежилых помещения, расположены на юго-западе столицы, в ЗАО – 119 объектов, а в СВАО – 87 объектов.
Ранее стало известно, что до конца текущего года власти собираются подготовить для городских торгов еще около 700 объектов недвижимости: это машино-места, нежилые помещения и здания. Ознакомиться с лотовой документацией и процедурой городских торгов можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».
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