Вице-мэр Ефимов: С начала года у Москвы купили более тысячи нежилых объектов

Более тысячи договоров купли-продажи объектов нежилого фонда заключила Москва в январе – августе 2021 года по итогам торгов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это на 11% больше, чем за весь 2020 год – тогда было заключено 898 сделок, и почти в два раза больше, чем в 2019-м, когда было подписано 522 договора. В этом году уже совершена 1 014 сделок по продаже недвижимости площадью 60,6 тысячи квадратных метров на 4,5 миллиарда рублей», - отметил Ефимов.

Во многом увеличению объемов продажи столичной недвижимости способствовали изменения в процессе подготовки лотовой документации и внешние коррективы, направленные непосредственно на участников торгов. Так, в 2021 году появилась возможность заключать договоры купли-продажи с единственным участником сделки посредством публичного предложения и аукциона. Также с этого года можно заключать договор с претендентом на лот, который сделал предпоследнее ценовое предложение в ходе продажи без объявления цены, если победитель отказался оформлять сделку.

Наибольшая активность участников торгов зафиксирована в августе. В последний месяц лета было совершено 285 сделок на 731 миллион рублей. В марте заключены 252 договора купли-продажи суммарной стоимостью 938,3 миллиона рублей, в апреле – 182 соглашения на один миллиард рублей.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что самый крупный проданный объект недвижимости – это помещение площадью более 1,7 тысячи квадратных метров. Он расположен в ЦАО, на Средней Переяславской улице. Новый владелец выплатил за него городу более 120 миллионов рублей. При этом, самую маленькую по метражу недвижимость – 4,6 квадратных метра – приобрели за 11,5 миллиона рублей. Этот объект расположен у станции метро Профсоюзная.

Москва активно создает и развивает комфортную среду для малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день на городском Инвестиционном портале создано более востребованных 30 онлайн-сервисов для бизнеса. Таким образом, в столице постоянно совершенствуется современная экосистема для получения цифровых услуг и сервисов.

До конца текущего года власти собираются подготовить для городских торгов еще около 700 объектов недвижимости: это машино-места, нежилые помещения и здания. Ознакомиться с лотовой документацией и процедурой городских торгов можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города».

