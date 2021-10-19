Вице-мэр Ефимов: Строительство двух деловых центров в Москве создаст свыше 4 тысяч рабочих мест

В Западном и Восточном административных округах столицы будут построены два общественно-деловых центра общей площадью 50 тысяч квадратных метров, это даст городу более 4,2 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Одно офисно-деловое здание площадью 12,1 тысячи квадратных метров появится в районе Перово. Здесь также будут торговые павильоны и предприятия общественного питания. Второй бизнес-центр планируют построить на Озерной улице в Очаково-Матвеевском. Общая площадь объекта составит 37,9 тысячи квадратных метров.

«Застройщик, компания «ПИК», планирует ввести офисные здания в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах. Город присвоил девелоперу статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда, который позволит получить льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков под строительство жилых комплексов в Очаково-Матвеевском, Даниловском, Тимирязевском районах и в Зеленограде», - отметил заместитель столичного мэра.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) призвана застраивать спальные районы Москвы с учетом потребности в рабочих местах, уменьшить маятниковую миграцию в центре столицы, а также сократить нагрузку на транспорт и дороги. Для получения льготы застройщик должен строить одновременно коммерческие, промышленные и социальные объекты за пределами ТТК и МКАД. Решение о присвоении такого статуса подписывает мэр города Сергей Собянин.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров заявил, что «ПИК» уже заключал подобные соглашения с руководством города. Общий объем льгот от города составил 8,1 миллиарда рублей.

«В июне этого года заключено соглашение, по которому компании из структуры девелопера построят три объекта на территории бывшей промзоны “Бутово” и в Кузьминках, а также в районе Филевский парк. Общая площадь составит 135,9 тысячи квадратных метров, где будет создано 5,2 тысячи рабочих мест», - отметил Прохоров.

В настоящий момент власти города подписали 11 соглашений о создании МПТ. Всего по этой программе будет построено 704 тысячи квадратных метров недвижимости, включая офисы, торговые центры, объекты образования и технопарки. Всего в результате реализации городской программы будет трудоустроено 19,5 тысячи человек.