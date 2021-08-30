Владимир Ефимов: Объем промышленного производства Москвы увеличился более чем на 25%

Индекс промышленного производства Москвы вырос на 25,3% по итогам прошедших семи месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А рост в обрабатывающих отраслях промышленности столицы с начала года составил 26,3%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве продолжается увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности – с января по июль рост составил 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется развитием в столице производства телекоммуникационного оборудования, бумажных изделий и фармацевтической продукции. Также в городе выросло производство отдельных видов потребительских товаров, в частности одежды и автомобилей. От динамики обрабатывающей промышленности значительно зависит индекс промышленного производства Москвы – за семь месяцев этого года он вырос на 25,3% по сравнению с показателем того же периода 2020 года», – пояснил Ефимов.