Владимир Ефимов: Объем промышленного производства Москвы увеличился более чем на 25%
Индекс промышленного производства Москвы вырос на 25,3% по итогам прошедших семи месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А рост в обрабатывающих отраслях промышленности столицы с начала года составил 26,3%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В Москве продолжается увеличение объемов производства в обрабатывающей промышленности – с января по июль рост составил 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это объясняется развитием в столице производства телекоммуникационного оборудования, бумажных изделий и фармацевтической продукции. Также в городе выросло производство отдельных видов потребительских товаров, в частности одежды и автомобилей. От динамики обрабатывающей промышленности значительно зависит индекс промышленного производства Москвы – за семь месяцев этого года он вырос на 25,3% по сравнению с показателем того же периода 2020 года», – пояснил Ефимов.
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В Москве зафиксировано увеличение объемов производства электрического оборудования на 71,1%. Это связано с активным обновлением информационной инфраструктуры у операторов сотовой связи.
Также отмечается существенный рост показателей в производстве текстильных изделий - сегмент вырос в 2,4 раза.
«На 61,7% увеличился выпуск одежды: в настоящее время на территории Москвы работает сразу несколько крупных фабрик, специализирующихся на производстве текстильных изделий и одежды, а также продукции для нужд государственных служб», - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Известно, что за семь месяцев этого года производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось на 57,5%.
Росту объемов производства компаний Москвы способствует политика по поддержке промышленных предприятий, которую реализуют столичные власти. Так, инвестиционно-активные предприятия могут претендовать на получение статуса промышленного комплекса, чтобы снизить региональную ставку налога на прибыль с 17% до 13,5%, уменьшить наполовину сумму налога на недвижимость и 80% - налога на землю. Арендная ставка для промкомплексов составляет 0,3% от кадастра, тогда как текущая ставка – 1,5%. Все это позволят сохранять положительную динамику выпуска продукции и стимулирует компании осуществлять внутренние инвестиции.
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