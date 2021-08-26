Заммэра Ефимов: Объем инвестиций резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» в первом полугодии вырос в 3,6 раза

В первом полугодии 2021 года объем инвестиций резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы составил более 11,5 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Таким образом, инвестиции увеличились в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем вложений составил более 3,2 млрд рублей.

«Всего же за 15 лет работы московской ОЭЗ инвестиции резидентов превысили 49 млрд рублей», – сказал заместитель мэра.

Наибольший объем вложений обеспечили в первом полугодии текущего года производители лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования. Объем таких инвестиций превысил 10 млрд рублей.

Подтверждая статус столицы новой промышленности, Москва создает особые условия для высокотехнологичных компаний. На сегодняшний день в ОЭЗ «Технополис Москва» работают свыше 180 хай-тек-компаний, которым принадлежат более 175 патентов.

«На территории ОЭЗ «Технополис Москва» предприятия развивают свои площадки по выпуску препаратов против онкологических заболеваний, психоневрологических расстройств, кардиологических нарушений, изделий для стомированных больных, медицинского и дезинфекционного оборудования», – отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

На втором месте по популярности для инвестиций – развитие кластера микроэлектроники. Топ-3 замыкают высокотехнологичные производства, которые занимаются, в частности, выпуском досмотрового оборудования, 3D печатью, созданием учебных комплексов для системы образования.

Как подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, комфортные условия ведения бизнеса позволяют предприятиям эффективно вкладывать средства в производственные площадки. Преференции особой экономической зоны Москвы открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль.

