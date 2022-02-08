Владимир Ефимов: На рынок облигаций вышло четыре столичных производителя

Деньги, привлеченные от размещения облигаций, позволят предпринимателям модернизировать производство и расширить выпуск продукции, что, в свою очередь, увеличит приток инвестиций в городскую экономику, говорят в мэрии. Вместе с тем, там пояснили некоторые нюансы, связанные с выпуском облигаций и займом.

Как уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, процентная ставка займа зависит от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на момент подачи заявки. Она не может быть ниже двух процентов годовых.

«При сумме займа от 10 до 20 миллионов рублей, предприятие обязуется разместить облигации в размере не менее 200 миллионов рублей, от 30 до 40 миллионов рублей – не менее 400 миллионов рублей, от 40 до 50 миллионов рублей – не менее 500 миллионов рублей», – рассказал Прохоров.

Каким именно видом займа может воспользоваться тот или иной предприниматель, можно уточнить в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Так как одна из целей Фонда — поддержка столичных предприятий в сфере научных исследований и разработок программного обеспечения, в прошлом году он начал предоставлять средства для внедрения на предприятии решений в сфере ИТ-технологий. Например, деньги можно потратить на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения для промышленных предприятий, на оплату услуг системного интегратора и многое другое, в том числе, из перечня «Банка технологий».

Действующие или потенциальные промышленники, поставляющие свою продукцию на экспорт, могут обратиться в Фонд и взять соответствующий заем – «Экспорт». Те, кто собирается расширить производство после закупки нового оборудования — «Промышленность».

В целом Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства готов рассматривать варианты финансовой помощи столичным предпринимателям, работающим в сфере научных исследований, разработчикам программного обеспечения, экспортерам и по многим другим направлениям. Уточнить их можно в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы.

