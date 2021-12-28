Благодаря «зеленым» облигациям в Москве запущен тысячный электробус

Все средства от выпуска «зеленых» облигаций будут направлены на закупку электробусов и строительство линий и станций Большой кольцевой линии метрополитена. Оба транспортных проекта положительно влияют на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на презентации 1000-го электробуса во вторник, 28 декабря. Его запуск состоялся благодаря средствам, полученным от выпуска «зеленых облигаций».

На протяжении трех месяцев на дорогах города будут курсировать три брендированных в стилистике «зеленых» ценных бумаг электробуса. Ожидается, что за время своей работы они перевезут порядка 400 тысяч пассажиров

Электробусы собирает ПАО «КАМАЗ» на московском заводе СВАРЗ. Отмечается, что юбилейный автобус, в котором представлена информация о новых технологиях города и «зеленых» облигациях, оформлен в стилистике «зеленых» облигаций.



«Несмотря на то, что российский рынок устойчивого финансирования только формируется, «зеленые» облигации оказались востребованы. Объем заявок на покупку превысил 86 миллиардов рублей, а это в 1,2 раза выше предложения», - объяснил Владимир Ефимов.



По его словам, это помогло разместить весь объем выпуска семилетних облигаций в 70 миллиардов рублей.



Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что это уже 400 экоавтобус, купленный на средства от «зеленых» облигаций. По его словам, благодаря новому экологичному транспорту за три года выбросы загрязняющих веществ, снизились более, чем на 600 тонн.



«В следующем году электробусный парк Москвы вырастет на 50%, в планах - закупить 500 новых электробусов», – добавил он.



Согласно международным инвестиционным трендам, в мае 2021 года в столице появились «зеленые» облигации. Москва стала первым регионом, выпустившим «зеленые» ценные бумаги.

