Владимир Ефимов: IT-производители перечислили в бюджет Москвы почти 19 млрд рублей

По словам Ефимова, увеличение поступлений в бюджет связано с развитием данной индустрии, увеличением зарплат сотрудников, а также созданием новых рабочих мест. Заммэра уточнил, что из всех поступлений налог на прибыль составил 6,2 млрд рублей, налог на имущество организаций – почти 800 млн, а платежи по специальным налоговым режимам – 400 млн рублей.

IT-производство вместе с производством лекарственных средств и металлических изделий является одной из трех обрабатывающих отраслей Москвы, которые вносят наибольшее число налогов в бюджет города. Около 12% поступлений от обрабатывающих производств столицы приходится на долю производителей компьютеров, электроники и оптики.

Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что производственные IT-компании Москвы демонстрируют рост поступлений налога на добавленную стоимость.

«В 2021 году они перечислили около 28,5 млрд рублей в виде НДС, что на 19,3% больше уровня 2020 года и на 41,1% – 2019 года. В прошлом году объём поступлений НДС от производственных IT-компаний Москвы составил более четверти соответствующих налоговых поступлений в целом по стране», – пояснил Пуртов.

В 2021 году Москва присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Обрабатывающие производства – это одна из пяти отраслей, которые внесены в этот национальный проект.

