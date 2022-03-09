Владимир Ефимов: IT-производители перечислили в бюджет Москвы почти 19 млрд рублей
Производители компьютеров, электронных и оптических изделий в 2021 году принесли московскому бюджету около 18,8 млрд рублей. Объем налоговых поступлений в прошлом году был на 4,9% выше, чем в 2020 году и на 11,9% больше, чем в 2019 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передаёт портал «Экономика Москвы».
«Более 60% налоговых поступлений отрасли приходится на НДФЛ. Производственные IT-компании Москвы перечислили в 2021 году в консолидированный бюджет столицы 11,4 млрд рублей в виде НДФЛ, что на 12,3% больше 2020 года и на 21,2% – 2019 года», – добавил он.
По словам Ефимова, увеличение поступлений в бюджет связано с развитием данной индустрии, увеличением зарплат сотрудников, а также созданием новых рабочих мест. Заммэра уточнил, что из всех поступлений налог на прибыль составил 6,2 млрд рублей, налог на имущество организаций – почти 800 млн, а платежи по специальным налоговым режимам – 400 млн рублей.
IT-производство вместе с производством лекарственных средств и металлических изделий является одной из трех обрабатывающих отраслей Москвы, которые вносят наибольшее число налогов в бюджет города. Около 12% поступлений от обрабатывающих производств столицы приходится на долю производителей компьютеров, электроники и оптики.
Глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что производственные IT-компании Москвы демонстрируют рост поступлений налога на добавленную стоимость.
«В 2021 году они перечислили около 28,5 млрд рублей в виде НДС, что на 19,3% больше уровня 2020 года и на 41,1% – 2019 года. В прошлом году объём поступлений НДС от производственных IT-компаний Москвы составил более четверти соответствующих налоговых поступлений в целом по стране», – пояснил Пуртов.
В 2021 году Москва присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Обрабатывающие производства – это одна из пяти отраслей, которые внесены в этот национальный проект.
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