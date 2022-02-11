Ефимов: В Москве на 40% выросли налоговые поступления от малого и среднего бизнеса
В 2021 году организации и индивидуальные предприниматели Москвы, применяющие упрощенную систему налогообложения, перечислили в бюджет 157,2 миллиарда рублей. Это на 39 процентов больше, чем годом ранее, и на столько же по сравнению с 2019 годом. Такие данные привел заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщает портал «Экономика Москвы».
«Упрощенная система налогообложения является одним из наиболее популярных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса. В 2020 году, несмотря на пандемию, поступления по этому виду налога сохранились на докризисном уровне, а уже в 2021 году их рост возобновился. Во многом восстановлению работы компаний способствовал комплекс мер антикризисной поддержки, принятый Правительством Москвы с начала пандемии. Он включает в себя льготы по аренде, субсидии, льготные кредиты, гранты. Некоторые меры продолжают работать и сегодня», – заявил заместитель мэра.
Растут поступления в бюджет и от применения патентной системы налогообложения (ПСН) – популярного среди индивидуальных предпринимателей специального налогового режима.
«За 2021 год поступления от ПСН достигли 5,7 миллиарда рублей, что на четыре процента больше показателя 2020 года и на столько же процентов меньше, чем в 2019 году», – отметил глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.
По его словам, в Москве ПСН активнее всего применяют ИП, работающие в розничной торговле, перевозках, бытовых услугах и сдаче в аренду помещений.
С 2021 года вступили в силу изменения, которые делают патентную систему налогообложения еще более востребованной у предпринимателей. Налогоплательщикам ПСН предоставлено право уменьшать размер уплачиваемого налога на сумму страховых платежей, добровольного личного страхования, расходов по больничным листам. На это обратили внимание в департаменте экономической политики Москвы.
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