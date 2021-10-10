Вице-мэр Ефимов: Технополис «Москва» принял девять новых резидентов

По его словам, новые резиденты планируют инвестировать 10 миллиардов рублей, а их производственные планы предусматривают создание почти тысячи рабочих мест.

Из 200 компаний в ОЭЗ «Технополис Москва» на данный момент 88 имеют статус резидента, дающий право на получение преференций и льгот. В экономической зоне пять площадок, на которых созданы условия для производства инновационной продукции в области микроэлектроники, медицинских и энергоэффективных технологий. За время работы в ОЭЗ резиденты уже вложили в свои проекты более 49 млрд рублей и создали свыше 8 тыс. рабочих мест.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, самым многочисленным отраслевым сегментом в ОЭЗ столицы является кластер микроэлектроники. Он объединяет более 30 резидентов. Их совокупная выручка за все время работы превысила 84 миллиарда рублей, были созданы 1,5 тысячи рабочих мест.

«Производители микросхем, чипов, цифровых меток и других изделий микроэлектронной промышленности обеспечивают основной объем выпускаемой продукции в «Технополис “Москва”». Так, в первом полугодии 2021 года на их долю пришлось 56 процентов всего выпуска в ОЭЗ столицы», - отметил Прохоров.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев, в свою очередь, напомнил, что новые инвесторы проходят строгий отбор: город оценивает эффективность их проектов и актуальность продукции. Прошедшие отбор получают пониженную ставку налога на прибыль, освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин, получают льготы по аренде земли.

Ранее руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что работу предприятий различных отраслей поддерживают центры обработки данных. Уровень их безопасности составляет 99,9%.