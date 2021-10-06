Ефимов: Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в дата-центры более 9 млрд рублей

Шесть компаний столичной ОЭЗ инвестировали в создание и развитие центров обработки данных (ЦОД) более 9 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвесторы специализируются на создании центров обработки данных и на территории особой экономической зоны Москвы занимают площадь более 26 тысяч квадратных метров. Эти центры обслуживают десятки тысяч клиентов одновременно, среди которых частные компании, крупные российские предприятия и учреждения госсектора. Общий объем инвестиций в поддержку и развитие этих проектов уже превысил девять млрд рублей», -рассказал заммэра.

По словам Ефимова, дата-центры, расположенные на территории ОЭЗ, обеспечивают работой более 300 специалистов.

В сентябре список пополнил новый резидент - компания «С-Плэтформс», ее дата-центр начтем функционировать к следующему году. Инвестиции в проект составят более 120 млн рублей.

Центры обработки данных эффективно поддерживают работу предприятий различных отраслей, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Уровень их безопасности составляет 99,9%.

