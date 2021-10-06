Ефимов: Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» инвестировали в дата-центры более 9 млрд рублей
Шесть компаний столичной ОЭЗ инвестировали в создание и развитие центров обработки данных (ЦОД) более 9 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Инвесторы специализируются на создании центров обработки данных и на территории особой экономической зоны Москвы занимают площадь более 26 тысяч квадратных метров. Эти центры обслуживают десятки тысяч клиентов одновременно, среди которых частные компании, крупные российские предприятия и учреждения госсектора. Общий объем инвестиций в поддержку и развитие этих проектов уже превысил девять млрд рублей», -рассказал заммэра.
По словам Ефимова, дата-центры, расположенные на территории ОЭЗ, обеспечивают работой более 300 специалистов.
В сентябре список пополнил новый резидент - компания «С-Плэтформс», ее дата-центр начтем функционировать к следующему году. Инвестиции в проект составят более 120 млн рублей.
Центры обработки данных эффективно поддерживают работу предприятий различных отраслей, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Уровень их безопасности составляет 99,9%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+25 110 / сут.
Умерли
212 тыс.+895 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+18 568 / сут.
- В Минтруда России предложили по-новому оплачивать отпуск при увольнении
- Ученые назвали главный фактор выживаемости при коронавирусе
- Китай подтвердил информацию о китайско-американских переговорах в Цюрихе
- Юрий Лоза раскритиковал полетевший в космос «киноэкипаж»
- Берлин выдаст Риму обвиняемого в убийстве россиянина
- СМИ: Россия предложила Украине список возможных решений после переговоров Путина и Зеленского
- Президент InfoWatch Касперская предупредила о минусах цифровизации
- Эксперты предупредили о возможной смене глав ряда регионов России
- Украинский посол потребовал от Германии помощи со вступлением в НАТО и ЕС
- США и еще 44 страны направили России в ОЗХО вопросы по инциденту с Навальным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru