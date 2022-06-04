Вице-мэр Ефимов: столичные выпускники выбирают профессии экономиста, педагога и ИТ-специалиста

Столичные вузы в 2021 году окончили 157,7 тысячи молодых специалистов. Наиболее распространенными сферами среди выпускников стали экономика, юриспруденция, педагогика, IT и реклама, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Самыми популярными направлениями обучения в столичных вузах по-прежнему являются «Экономика, менеджмент» и «Юриспруденция»: в 2021 году дипломы об окончании таких факультетов получили 43,2% выпускников, или 68,2 тысячи человек», – отметил вице-мэр.

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Вместе с тем, по его словам, за последние годы эта доля снизилась на 13,3 процентного пункта.

За последние пять лет доля бюджетных мест в московских университетах выросла на 11,2 процентного пункта и достигла в 2021 году 42,8%.

Больше всего выпускников получают образование за счет государства на механико-математических направлениях – около 84%.

«Число первокурсников, обучающихся в столичных вузах по специальности «Экономика и управление», за пять лет снизилось на 2%. В то же время на 7,6% выросло количество студентов, поступивших на направление «Юриспруденция». А спрос на специальность «Информатика и вычислительная техника» подскочил на 67%», – отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По доле высококвалифицированных специалистов среди общего числа работающих граждан столица уверенно возглавляет рейтинг российских регионов с показателем 49,8%, что на 16,9 процентного пункта выше среднего значения по стране, сообщили в Аналитическом центре Москвы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экономика Москвы
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