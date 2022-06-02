Вице-мэр Ефимов: 1,3 тысячи новых рабочих мест появилось в Технополисе “Москва”

Компании-резиденты столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» в прошлом году создали 1,3 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«К началу 2022 года количество сотрудников ОЭЗ превысило 11 тысяч человек. Почти 8,5 тысячи из них – специалисты из 90 компаний-резидентов», – заявил Ефимов.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский при этом отметил, что более половины работников компаний столичной особой экономической зоны заняты на предприятиях по производству микроэлектроники.

В 2021 году лидером по созданию новых рабочих мест стал кластер медицинских технологий и биофармацевтики, - сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

По его словам, только за последний год число сотрудников 20 предприятий кластера медицинских технологий и биофармацевтики выросло на 1,1 тысячи человек, что в пять раз больше, чем в 2020 году, когда прирост составил около 200 работников.

«Такая динамика связана с появлением в ОЭЗ четырех новых резидентов данной отрасли и запуском крупных проектов», – пояснил Дегтев.

Только за три весенних месяца этого года шесть компаний кластера медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики столичной ОЭЗ сообщили о появлении 80 новых рабочих мест.

