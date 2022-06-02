Вице-мэр Ефимов: 1,3 тысячи новых рабочих мест появилось в Технополисе “Москва”
Компании-резиденты столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» в прошлом году создали 1,3 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«К началу 2022 года количество сотрудников ОЭЗ превысило 11 тысяч человек. Почти 8,5 тысячи из них – специалисты из 90 компаний-резидентов», – заявил Ефимов.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский при этом отметил, что более половины работников компаний столичной особой экономической зоны заняты на предприятиях по производству микроэлектроники.
В 2021 году лидером по созданию новых рабочих мест стал кластер медицинских технологий и биофармацевтики, - сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.
По его словам, только за последний год число сотрудников 20 предприятий кластера медицинских технологий и биофармацевтики выросло на 1,1 тысячи человек, что в пять раз больше, чем в 2020 году, когда прирост составил около 200 работников.
«Такая динамика связана с появлением в ОЭЗ четырех новых резидентов данной отрасли и запуском крупных проектов», – пояснил Дегтев.
Только за три весенних месяца этого года шесть компаний кластера медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики столичной ОЭЗ сообщили о появлении 80 новых рабочих мест.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 151 / сут.
Умерли
379 тыс.+83 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 628 / сут.
- Володин: США хотят сделать из Украины колонию
- СМИ: Россия использует на Украине неуязвимые для иностранных ПЗРК штурмовики
- Китайский эксперт рассказал о контрмерах России против расширения НАТО
- В Турции пригрозили США разместить С-400 в ответ на создание военных баз в Греции
- МВД и Минцифры создадут ресурс для проверки водительских прав
- В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады
- Польша отменит пособия для большинства украинских беженцев
- Постпред США в НАТО: Альянс объявит Россию своей главной угрозой
- Песков: контакты Кремля и администрации США отсутствуют
- Депутат Госдумы предложил ускорить воссоединение юга Украины с РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru