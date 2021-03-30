Вице-мэр Ефимов: проект «Свободный доступ» заработал во всех округах Москвы

Проект «Свободный доступ», направленный на борьбу с самозахватом территорий общего пользования, стал доступен во всех округах Москвы. В пилотном режиме он был запущен в июне прошлого года и действовал только на территории Северо-Восточного административном округа. С помощью него жители могут через социальные сети сообщать в Госинспекцию по недвижимости о незаконных парковках и фактах самозахвата земель. Ведомство обязано оперативно устранять нарушения.

С июня сотрудники ведомства обработали более 80 обращений от жителей, большая часть из них была связана с установкой во дворах шлагбаумов и других ограничительных элементов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«От общего числа обращений порядка 60% были признаны нарушениями и оперативно устранены. С марта этого года проект масштабирован на территории 146 районов всех 12 административных округов столицы», - сообщил он, отметив, что организация незаконных автостоянок во дворах - один из наиболее распространенных способов самозахвата территории общего пользования.