Вице-мэр Ефимов: проект «Свободный доступ» заработал во всех округах Москвы
Проект «Свободный доступ», направленный на борьбу с самозахватом территорий общего пользования, стал доступен во всех округах Москвы. В пилотном режиме он был запущен в июне прошлого года и действовал только на территории Северо-Восточного административном округа. С помощью него жители могут через социальные сети сообщать в Госинспекцию по недвижимости о незаконных парковках и фактах самозахвата земель. Ведомство обязано оперативно устранять нарушения.
С июня сотрудники ведомства обработали более 80 обращений от жителей, большая часть из них была связана с установкой во дворах шлагбаумов и других ограничительных элементов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«От общего числа обращений порядка 60% были признаны нарушениями и оперативно устранены. С марта этого года проект масштабирован на территории 146 районов всех 12 административных округов столицы», - сообщил он, отметив, что организация незаконных автостоянок во дворах - один из наиболее распространенных способов самозахвата территории общего пользования.
В 2020 году Госинспекцией по недвижимости выявлено 120 незаконных парковок, сейчас почти половина из них оборудованы под бесплатные автостоянки для жителей ближайших домов.
Для быстрого взаимодействия с гражданами ведомство общается через Instagram. К каждому району столицы, где уже заработал проект «Свободный доступ», прикреплен ответственный инспектор.
«Жители этого района могут направить ему обращение в Instagram и сообщить о нелегальной парковке или другом ограничении доступа к территории общего пользования», - рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, добавив, что для подтверждения факта нарушения нужно указать свои ФИО, контактный номер для связи, краткое описание проблемы и фото незаконного сооружения.
На основании поступившего обращения инспектор в течение трех дней должен проверить законность установки ограждения. Если подтверждается факт самозахвата земельного участка, Госинспекция по недвижимости совместно с Префектурой округа обязаны принять меры по снятию ограничений и восстановлению свободного доступа.
Выяснилось, что, как правило, жителей беспокоит законность установки шлагбаумов, полусфер, ограждений для проезда на дворовые территории, ограничения пешеходных проходов на территориях общего пользования, установка цепочек между машиноместами на территории дворов и платные незаконные стоянки.
Контакты инспекторов для связи в рамках проекта «Свободный доступ» размещены на портале mos.ru в разделе Госинспекции по недвижимости.
Самозахватом считается использование земельного участка в коммерческих целях без соответствующий документов. За такое нарушение в Москве предусмотрена административная ответственность.
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