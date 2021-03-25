В Москве подписана первая концессия в соцсфере
Власти Москвы подписали первую концессию в социальной сфере по созданию нового гериатрического центра на западе Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Москва подписала первое концессионное соглашение в социальной сфере о создании и дальнейшей эксплуатации дома-интерната для пожилых людей», – рассказал заммэра.
Концессионное соглашение рассчитано на 20 лет. ООО «Сениор Групп ПМ» вложит в реконструкцию дома престарелых не менее 450 млн рублей, проведет реконструкцию дома-интерната для пожилых людей и установит в нем необходимое оборудование. а затем следующие 18 лет будет оказывать услуги по уходу за пациентами и содержать объект. По истечении срока соглашения медцентр останется в собственности города. Проект не предполагает затрат из городского бюджета.
Как добавил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, новый дом для престарелых рассчитан на 100 пациентов.
«Планируется, что к 2023 году инвестор реконструирует здание площадью более трех тысяч квадратных метров», - отметил он.
В Москве уже реализуются крупные концессии в здравоохранении, строительстве дорог и транспорте, в сфере ЖКХ.
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