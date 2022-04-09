Вице-мэр Ефимов: «Предприятия ОЭЗ «Технополис «Москва»» предлагают разработки для российского рынка»

«Резиденты ОЭЗ Москвы за время своей работы на площадках особой экономической зоны произвели продукции различных отраслей на сумму более 100 миллиардов рублей. Предприятия технополиса обладают мощными компетенциями в микроэлектронике и биотехнологиях. Так, микроэлектронный кластер объединяет более 30 резидентов, а в кластер медицинских технологий и биофармацевтики входят свыше 20 компаний. Здесь производят жизненно важные лекарства, изделия для экстренной медицины, расходные материалы, дезинфекционное оборудование. Фармацевтические компании столичной ОЭЗ внесли значительный вклад в борьбу с пандемией, и сегодня уже могут переориентироваться на продукцию для системной терапии различных заболеваний», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

Так, предприятие «Амедарт» планирует в 2022 году запуск производства 20 препаратов из списка жизненно необходимых, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, почечной недостаточности.

Также развивается и IT-сектор.

«Резиденты и компании ОЭЗ создают собственные платформы для видеоконференцсвязи, продукты для защиты информации, ПО и много другое. Только за девять месяцев прошлого года компании, специализирующиеся на защите информации, инвестировали в свои проекты почти три миллиарда рублей», - пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Так, российская компания IVA Technologies из IT-кластера ОЭЗ Москвы готова заменить продукцию зарубежных IT-гигантов и сейчас предлагает бесплатную лицензию на свою платформу для организации видеоконференцсвязи. А резидент ОЭЗ Москвы «С-Терра СиЭсПи» создает на площадке «Алабушево» собственные инновационные продукты для защиты информации. Она специализируется на создании решений для построения виртуальных частных сетей, обеспечивающие защиту данных при передаче их по каналам связи.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадия Дегтева, наращивает и свое присутствие на рынке производитель и интерактивного оборудования NexTouch. Его продукция: панели, моноблоки, стойки, столы и другие разработки из столичной особой экономической зоны теперь доступны по всей России благодаря соглашению с крупным дистрибьютером.

Также на заводе «ПРОТОН» выпустили собственную модель электросамоката MiR. А контактирующие устройства от резидента столичной ОЭЗ «Тест-Контакт» готовы заменить импортные аналоги при испытаниях электроники - микросхем, модулей, печатных плат.

