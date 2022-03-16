Владимир Ефимов: Столица увеличит производство в рамках импортозамещения

Столица нарастит производство продукции в рамках компании по импортозамещению. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По данным заммэра, предприятия в Москве уже отработали механизм по производству импортозамещающей продукции. Ефимов напомнил, что это касается авиа- и машиностроения, радиоэлектроники, производства стройматериалов.

«Городские заводы способны удовлетворить и спрос на лекарства, детское питание, а также товары легкой промышленности. Кроме того, Москва привлекает к сотрудничеству высокотехнологичные и экологически чистые компании, в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Столица уже заключила 5 офсетных контрактов, общий объем частных инвестиций по которым составит почти 13 млрд рублей», – добавил заместитель градоначальника.

Контракты предполагают создание или модернизацию производств, выпускающих лекарства, медицинскую технику и детское питание. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров пояснил, что офсетные контракты уже проявили свою экономическую эффективность, так как среднее снижение цен составило 20% по сравнению с рыночными аналогами. В пересчете на рубли это около 18 млрд экономии.

«Компания «Биокад» подписала с Москвой первый офсетный контракт в 2017 году и на данный момент уже ввела в эксплуатацию первую очередь завода на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”». С 2021 года осуществляется поставка лекарственных препаратов», – отметил Прохоров.

Фармацевтические компании Москвы специализируются на дженериках – стопроцентных аналогах иностранных лекарств. Генеральный директор московской фармацевтической компании «Амедарт» Андрей Колокольцов напомнил, что это позволяет экономить на плате за бренд, транспортные и таможенные расходы. При этом произведенные препараты не уступают в качестве, однако стоят для потребителя во много раз дешевле.

Импортозамещение развивается и в других отраслях. Так, Государственный научный центр «НПО «ЦНИИТМАШ» уже более 5 лет создает 3D-принтеры для работы с металлическими порошками, а также внедряет на заводах в России технологии для криогенных сталей, материалов для газовых турбин и водородной энергетики. Кроме того, завод «Москабель» начал производить кабель ТЭВОКС, который является аналогом кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины, однако при этом полностью сделан из российских материалов.

