Вице-мэр Ефимов: опубликованы документы о 118 утраченных храмах и часовнях

Специалисты Главархива ведут масштабную работу по поиску и определению значимости документов. Затем они отбирают документы, которые имеют несомненную историческую ценность и существуют в единственном экземпляре. Госинспекция по недвижимости выступает в роли эксперта по оценке материалов на предмет их соответствия критериям уникальности, необходимым для включения материалов в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы. Совместная работа позволяет сохранить ценную историческую документацию для будущих поколений.



«Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы проделали большую работу по выявлению ценнейших документов о столичных храмах и монастырях, которые сейчас уже нельзя увидеть. Они позволяют узнать об историческом облике Москвы. В конце декабря мы поделились первыми результатами, а к сегодняшнему дню удалось опубликовать уже все сохранившиеся до наших дней материалы о почти 120 жемчужинах храмового зодчества. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В дальнейшем мы откроем онлайн-доступ к документам нереализованных грандиозных архитектурных проектов начала советской эпохи», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.



Среди наиболее значимых опубликованных документов чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси. Кроме того, в число документов входят чертежи больницы имени братьев Бахрушиных с церковью Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», построенной в русском стиле архитектором Борисом Фрейденбергом. Также можно посмотреть документы о деревянной церкви Преподобного Сергия Радонежского, построенной в 1903 году в имении графа Сергея Шереметева. Внутри храма был устроен резной золоченый двухъярусный иконостас в греческом стиле.



В начале ХХ века в столице действовали 10 соборов, 26 монастырей, 412 православных церквей, а также 10 церквей других конфессий (католических, лютеранских, англиканских, армяно-григорианских). В больницах, приютах, учебных заведениях располагались 166 домовых храмов. В 1920–1930-х годах снесли четыре собора, восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен.

