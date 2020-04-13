Москва выбирает реставратора для церкви Антипия на Колымажском дворе

До конца апреля будет выбран реставратор дома причта церкви Антипия на Колымажном дворе, который является объектом культурного наследия. Победителя определит конкурс с ограниченным участием. Сегодня это четырёхэтажное здание, возведенное в 1825 году, требует масштабных реставрационных работ по фасадам и интерьерам, а также ремонта инженерных коммуникаций. Начальная максимальная цена контракта - 36,9 миллиона рублей. Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что в таких закупках, как правило, участвуют 2-3 компании. Это узкопрофильный бизнес, имеющий в своем распоряжении весь необходимый технический инвентарь и опыт проведения реставрационных работ.

