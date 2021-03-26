Вице-мэр Ефимов: Москва выйдет на рынок облигаций на выгодных для себя условиях

Правительство Москвы выпустит облигационный займ только на благоприятном рынке, ориентируясь на уровень доходности, сравнимый с Облигациями федерального займа (ОФЗ). Интерес инвесторов к выпуску облигаций столичного правительства высок, что обещает успешное размещение по консервативной ставке. Если ситуация изменится, то сроки выпуска бумаг могут быть скорректированы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в ходе круглого стола с крупнейшими российскими финансовыми организациями, посвященного планам города по размещению облигаций.

«Правительство Москвы выйдет на рынок субфедерального долга только на выгодных для себя условиях. Мы внимательно следим за показателями долгового рынка. Москва финансирует через займы проекты развития города, все текущие расходы покрываются собственными доходами. Поэтому мы планируем размещать облигации с минимальной премией к ОФЗ, и готовы при необходимости корректировать сроки выпуска бумаг», - заявил заммэра, отметив, что сегодня рынок достаточно волатилен, но пока это не отражается на интересе инвесторов к бумагам.

Первый выпуск облигаций пока прогнозируется на апрель-май.

На 2021 год бюджетом Москвы запланирован выпуск облигаций объемом до 396 млрд рублей, средства от размещения будут направлены на финансирование главных инфраструктурных проектов города. Власти решили, что их выгоднее финансировать за счет займов, не замораживая, чем вернуться к строительству инфраструктуры только через несколько лет.

Каждый вложенный в инфраструктуру бюджетный рубль привлекает более трех рублей частных инвестиций, что служит дополнительным драйвером для экономики города. Еще одним преимуществом займов называют тот факт, что налоговые доходы бюджета от инвестиционных проектов с учетом мультипликационного эффекта превышают сумму купонных выплат по облигациям в 1,5-2 раза.

Облигации, размещаемые правительством Москвы, вызовут большой интерес инвесторов, поскольку Москва давно не выходила на рынок заимствований, считает директор Департамента по работе с государственным сектором «Совкомбанк» Дмитрий Барков.

«В целом столица — это первоклассный заемщик, спреды к ОФЗ должны быть ниже, чем у других субъектов РФ, даже таких крупных как Санкт-Петербург или Московская область. Повышать привлекательность займа, на наш взгляд, не нужно. Облигации Москвы итак привлекательны, столица — это мегазаемщик, первый после ОФЗ. Заявленный объем — порядка 400 млрд рублей - для бюджета Москвы не большой, рынок проглотит его легко. Думаю, что в дальнейшем Москва будет исходить из потребностей бюджета на реализацию проектов, которые они хотят профинансировать, и ориентироваться в первую очередь на них, а также на стоимость заемных средств», — сказал он, добавив, что выпуск «зеленых» облигаций, за счет которых будут финансироваться экологичные проекты — знаковое событие на рынке облигаций.

Управляющий директор инвестиционно-банковского департамента АТОН Алексей Безрукавников назвал Москву одним из наиболее надежных заемщиков в России, а то, что город рассматривает возможность выпуска «зеленых» облигаций, по его мнению, привлечет дополнительное внимание рыночных участников и инвесторского сообщества.