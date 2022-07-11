Вице-мэр Ефимов: Инвесторы создадут более 33 тысяч рабочих мест в рамках городской программы
В Москве заключено уже 22 соглашения о создании мест приложения труда, в рамках которых в городе построят десятки новых объектов и создадут более 33 тысяч дополнительных рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, новые вакансии будут появляться постепенно, с 2023 по 2027 год, по мере ввода зданий в эксплуатацию.
«Более половины из них – 24,5 тысячи – появятся на офисно-деловых объектах, в сфере торговли и общепита, на современных производствах и в технопарках смогут трудоустроиться почти 8 тысяч человек. Оставшиеся вакансии буду открыты в социальных учреждениях», – уточнил вице-мэр.
Он также отметил, что столичная программа создания мест приложения труда направлена на стимулирование комплексной застройки спальных районов с учетом потребности в рабочих местах, уменьшение маятниковой миграции в центр города, а также снижение нагрузки на дороги и общественный транспорт. Общий объем инвестиций по уже заключенным соглашениям превышает 92 миллиарда рублей, добавил Ефимов.
В соответствии с городской программой будет построено 7 школ и 6 детских садов, 8 деловых центров и два торгово-офисных здания, 6 технопарков, 4 торгово-развлекательных центра, один промышленный комплекс и многофункциональный центр.
Общая площадь всех 35 объектов составит 1,12 миллиона квадратных метров.
«С начала этого года мы подписали еще пять соглашений по городской программе. В рамках них девелоперы построят в Москве два торговых центра, школу и детский сад, офисное здание, а также многофункциональный центр», – сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, общая площадь объектов составит более 73 тысяч квадратных метров.
Инвесторы профинансируют строительство в размере порядка девяти миллиардов рублей, подчеркнул Овчинский.
Взамен город предоставит застройщикам льготы, которые они смогут использовать после сдачи объектов в эксплуатацию при переоформлении земельных участков для жилых комплексов в разных районах.
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