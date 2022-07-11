Вице-мэр Ефимов: Инвесторы создадут более 33 тысяч рабочих мест в рамках городской программы

По его словам, новые вакансии будут появляться постепенно, с 2023 по 2027 год, по мере ввода зданий в эксплуатацию.

«Более половины из них – 24,5 тысячи – появятся на офисно-деловых объектах, в сфере торговли и общепита, на современных производствах и в технопарках смогут трудоустроиться почти 8 тысяч человек. Оставшиеся вакансии буду открыты в социальных учреждениях», – уточнил вице-мэр.

Он также отметил, что столичная программа создания мест приложения труда направлена на стимулирование комплексной застройки спальных районов с учетом потребности в рабочих местах, уменьшение маятниковой миграции в центр города, а также снижение нагрузки на дороги и общественный транспорт. Общий объем инвестиций по уже заключенным соглашениям превышает 92 миллиарда рублей, добавил Ефимов.

В соответствии с городской программой будет построено 7 школ и 6 детских садов, 8 деловых центров и два торгово-офисных здания, 6 технопарков, 4 торгово-развлекательных центра, один промышленный комплекс и многофункциональный центр.

Общая площадь всех 35 объектов составит 1,12 миллиона квадратных метров.

«С начала этого года мы подписали еще пять соглашений по городской программе. В рамках них девелоперы построят в Москве два торговых центра, школу и детский сад, офисное здание, а также многофункциональный центр», – сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, общая площадь объектов составит более 73 тысяч квадратных метров.

Инвесторы профинансируют строительство в размере порядка девяти миллиардов рублей, подчеркнул Овчинский.

Взамен город предоставит застройщикам льготы, которые они смогут использовать после сдачи объектов в эксплуатацию при переоформлении земельных участков для жилых комплексов в разных районах.

