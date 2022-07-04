Вице-мэр Ефимов: Инвестор возведет в Москве офисное здание на 1,8 тысячи рабочих мест

По программе стимулирования создания мест приложение труда, инвестором будет возведено на западе столицы административное здание, в котором смогут работать более 1,8 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, контракт подписан с компанией «Рублево-Архангельское», входящей в структуру Сбера.

«Инвестор вложит 4,3 миллиарда рублей в строительство офисного здания площадью 26,1 тысячи квадратных метров. Объект планируют ввести в эксплуатацию весной 2025 года», – уточнил вице-мэр.

За реализацию проекта инвестор получит льготы по плате за изменение вида разрешенного использования пяти земельных участков для возведения многоквартирных домов в микрорайоне Рублево-Архангельское.

«Это уже второе соглашение с девелопером в рамках программы создания мест приложения труда: в декабре прошлого года он обязался построить офисно-деловое здание в том же районе на 1,5 тысячи рабочих мест, инвестиции в этот проект составят почти два миллиарда рублей», – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам гендиректора компании «Рублево-Архангельское» Андрея Лихачева, всего в микрорайоне планируется создать около 77 тысяч рабочих мест.

Он также сообщил, что офисный кластер будет расположен вблизи жилых кварталов, а это позволит горожанам экономить время на дорогу до работы.

Недавно в программу мест приложения труда были внесены изменения, которые расширяют доступ к преференциям. Теперь получать льготы могут инвесторы, создающие объекты для оказания комплексных логистических услуг. Кроме того, они вправе взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом увеличить льготу на 5–10%.

