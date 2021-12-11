Вице-мэр Ефимов: Инвесторы обеспечат строительство 15 детских садов и школ в Москве
Департамент городского имущества согласовал пять проектов договоров участия застройщиков жилья в развитии инженерной и социальной инфраструктуры столицы. Школы, детские сады и объекты теплоснабжения к ним город получит безвозмездно. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Инвесторы построят на собственных земельных участках и передадут Москве восемь детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также вспомогательные объекты к ним. Всего 17 сооружений. Их общая площадь составит почти 160 тысяч квадратных метров, а ориентировочная стоимость превысит 14 миллиардов рублей», — сообщил Владимир Ефимов.
Проекты планировки застраиваемых территорий учитывают, что инвестор обязан создать в границах новых жилых кварталов объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Девелопер может самостоятельно содержать и эксплуатировать их или передать городу.
Будущие учебные заведения смогут принять более семи тысяч детей. Их строительство завершится в разные сроки — в период с начала 2022 года до конца 2025 года, рассказал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Все сооружения, которые указаны в согласованных договорах участия, находятся в ТиНАО. Восемь из них — в поселении Сосенском: по три детских сада и школы, а также комплекс, совмещающий дошкольное и общеобразовательное учреждение. Четыре объекта построят в поселении Рязановском: сад, школу и два инженерных сооружения к ним. В поселении Филимоновском появятся новые детсад и школа, а в Десеновском — два садика и школа», - добавил он.
Как ранее сообщал руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО наращивается динамика создания здесь современной инфраструктуры, в первую очередь, социальной. В течение предстоящих трех лет в новой Москве запланирован ввод порядка 100 социальных объектов.
Ранее у механизма делегирования прав не было четкого регламента: инвесторы чаще применяли схему дарения городу школ, садиков и инженерных сооружений. При этом конструктивные особенности и оснащенность объектов не всегда соответствовали нормативам, обязательным для воспитательно-образовательного процесса в столице. Чтобы привести их к высоким московским стандартам, требовалось много времени и финансовых вложений.
Сейчас девелопер в рамках договора участия может передать городу только сооружения, соответствующие столичным требованиям. За соблюдением всех норм следят профильные ведомства на всех этапах реализации – от проектирования объекта до его приемки городом по итогам строительства. Только после согласования с ними Департамент городского имущества принимает объект в имущественную казну.
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