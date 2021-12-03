Бочкарев: В Москве с начала года построили 78 социальных объектов

В Москве за 11 месяцев построили 78 социальных объектов различного назначения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

По его словам, объекты построены суммарно на площади 615 тысяч квадратов. Заммера отметил, что в эксплуатацию ввели 17 спортивных объектов, 10 объектов здравоохранения и два объекта для учреждений культуры.

Бочкарев: в Москве порядка 60% социальных объектов строится за счет инвесторов

«Кроме того, построено 49 зданий для школ и детских садов», - подчеркнул Бочкарев.

Заммэра добавил, что план на несколько объектов был перевыполнен по дошкольным учреждениям.

Бочкарев ранее сообщал, что в Москве с начала года возведено в эксплуатацию и построено более 12 млн квадратов различной недвижимости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:СтроительствоРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры