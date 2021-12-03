Бочкарев: В Москве с начала года построили 78 социальных объектов
В Москве за 11 месяцев построили 78 социальных объектов различного назначения. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
По его словам, объекты построены суммарно на площади 615 тысяч квадратов. Заммера отметил, что в эксплуатацию ввели 17 спортивных объектов, 10 объектов здравоохранения и два объекта для учреждений культуры.
«Кроме того, построено 49 зданий для школ и детских садов», - подчеркнул Бочкарев.
Заммэра добавил, что план на несколько объектов был перевыполнен по дошкольным учреждениям.
Бочкарев ранее сообщал, что в Москве с начала года возведено в эксплуатацию и построено более 12 млн квадратов различной недвижимости.
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