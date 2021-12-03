Бочкарев: В Москве с начала года построили 78 социальных объектов

«Кроме того, построено 49 зданий для школ и детских садов», - подчеркнул Бочкарев.

Заммэра добавил, что план на несколько объектов был перевыполнен по дошкольным учреждениям.

Бочкарев ранее сообщал, что в Москве с начала года возведено в эксплуатацию и построено более 12 млн квадратов различной недвижимости.

