Вице-мэр Ефимов: Экспорт светового оборудования Москвы вырос на 84%
Московские компании по итогам семи месяцев 2021 года экспортировали световое оборудование на 53,58 млн долларов. Это на 84% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В текущем году Москва стала лидером среди регионов по поставке такого оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«За последние два года столичным экспортёрам удалось увеличить объём поставок электроосветительного оборудования почти в два раза. Такой рост позволил закрепить за столицей звание главного региона-экспортёра этого вида продукции», - отметил заместитель мэра, добавив, что на долю Москвы сегодня приходится 37,6% отечественного экспорта.
По словам заммэра, московское световое оборудование сегодня экспортируется в 81 страну миру. В этом году список пополнился новым торговым партнером – Филиппинами - туда вплоть до 2021 года Москва не поставляли световое оборудование.
Среди главных покупателей столичной продукции помимо стран ближнего зарубежья – Казахстана и Белоруссии, также Ирландия, Германия, Болгария, Корея и Китай.
«Азиатское направление экспорта этой категории товаров демонстрирует наибольший рост и перспективу. Особенно стоит обратить внимание на динамику увеличение поставок в Корею и Китай. Если в январе-июле 2019 года совокупный экспорт в эти две страны составлял 1 млн долларов, то в 2021 году он составил 6,67 млн долларов, показав почти семикратный рост», - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Торговая структура экспорта представлена тремя товарными категориями: «осветительное оборудование», «полупроводники» и «осветительные лампы». В Центре поддержки экспорта «Моспром» объясняют, что к первой категории относятся гирлянды, лампы, светильники, промышленное освещение и прочее электроосветительное оборудование. Под категорией «полупроводники» экспортируются светодиоды, а последняя подразумевает лампы для оборудования.
Напомним, в первом полугодии 2021 года экспорт Москвой товаров машиностроения вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив $4,5 млрд, подвел итог работы комплекса ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов.
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