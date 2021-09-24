Экспорт московских товаров машиностроения вырос в 2021 году в полтора раза

В первом полугодии 2021 года экспорт Москвой товаров машиностроения вырос почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив $4,5 млрд.

«Экспорт продукции машиностроительной отрасли в текущем году начал активно восстанавливаться после пандемии и за первое полугодие достиг $4,59 млрд, что на 46,7% больше, чем в первом полугодии 2020 года, и почти на 15% превышает показатель за тот же период 2019 года», - сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В числе регионов, где востребована данная продукция, он назвал ближнее зарубежье, Юго-Восточную и Южную Азию, Европу и Северную Африку.

При этом основными покупателями стали Китай, Казахстан, Белоруссия, Германия и Гонконг, добавил заместитель мэра.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, механическое оборудование, техника и компьютеры занимают наибольшую долю в машиностроительном экспорте.

«Этих товаров в первом полугодии 2021 года Москва экспортировала на сумму в $1,11 млрд, увеличив объём поставок на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», - сказал Прохоров.

