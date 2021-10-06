Москва наращивает экспорт косметической продукции

Доля Москвы в российском экспорте косметической продукции составила 46,5%, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в денежном выражении столичный экспорт в первом полугодии этого года достиг почти 205 млн долларов США, что на 27,9% больше, чем в первой половине 2020-го. Московскую продукцию закупили представители 91 страны по всему миру.

Среди которых Марокко, Шри-Ланка, Швейцария, Черногория и Исландия. Постоянными странами-покупателями столичной косметической продукции остаются страны ближнего зарубежья и ЕАЭС – Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, а также Польша и Гонконг. Экспорт в последние две страны составил 4,72 млн долларов США и 4,52 млн долларов США соответственно.

«Стоит отметить, что растет и доля Москвы в общероссийском экспорте. Если год назад она насчитывала 37%, то сейчас достигла 46,5%», – добавил заместитель мэра.

В свою очередь, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров позитивно оценил экспорт в страны Евросоюза. «В первом полугодии 2021 он вырос на 76,4% и 78,6% относительно аналогичных периодов 2019 и 2020 годов соответственно и составил 16,28 млн долларов. Положительную динамику показывают почти все категории экспорта», - отметил он.

