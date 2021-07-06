В первом квартале 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт столицы в Италию вырос на 157%
Москва занимает первое место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта среди субъектов РФ. Двигая вперед экономику самой большой страны в мире, российская столица сегодня поставляет продукцию своих предприятий в 183 страны.
Городские программы поддержки предприятиям экспортерам помогают московской продукции выходить на зарубежные рынки и удерживать там лидирующие позиции.
Московский несырьевой неэнергетический экспорт в Италию в первом квартале 2021 года увеличился более чем в 2,5 раза. Продукции в эту страну было поставлено на сумму более 410 млн долларов, что на 157,1% больше соответствующего показателя 2020 года, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, одновременно вырос и товарооборот между российской столицей и Италией: в первом квартале текущего года он составил почти 3,5 млрд долларов.
«Это на 4,4% больше аналогичного периода прошлого года – тогда товарооборот достиг 3,34 млрд долларов», – отметил заммэра.
Ефимов добавил, что объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы за первые три месяца этого года также превысил аналогичный показатель 2019 года (140 млн долларов) почти в три раза.
По данным Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», несырьевой неэнергетический экспорт занимает 18,6% от совокупного экспорта столицы на итальянский рынок. Увеличился экспорт и промышленной продукции, и продукции агропромышленного комплекса.
В целом промышленный экспорт несырьевых неэнергетических продуктов столичных предприятий за год вырос на 158,5% – с 157,62 млн долларов до 407,46 млн долларов.
Заметный вклад в увеличение промышленного экспорта Москвы оказали поставки фармацевтической продукции на рынок Италии, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. Он уточнил, что в частности иммунологические продукты были поставлены на общую сумму 34,55 млн долларов.
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Москвы на итальянский рынок в первом квартале этого года вырос на 51,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года (3,05 млн долларов против 2,02 млн долларов).
Московские компании поставили в Италию несколько новых продуктов, в том числе полипропилен и средства зубной гигиены. По данным «Моспрома», итальянские партнеры также заинтересованы в поставках интегральных схем и прочих компонентов, испльзуемых в машиностроении, приборостроении и электронной промышленности.
Агропромышленным предприятиям также необходимо расширять ассортимент продукции, предлагаемой итальянским потребителям, считают в «Моспроме». Предполагается, что высоким спросом в этом регионе будет пользоваться не только продукция здорового питания (мюсли, отруби, хлебцы), но и кондитерские изделия, джемы, соусы и приправы.
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