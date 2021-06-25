Ефимов: Москва вышла на четвертое место по объему экспорта среди мировых столиц
Москва занимает четвертое место по объему экспорта среди столиц мира. Выше нее в рейтинге, составленном экспертами РЭУ им. Г.В. Плеханова, расположились только Лондон, Нью-Йорк и Париж.
Продукция предприятий столицы экспортируется в 178 стран мира. Основными ее потребителями являются Китай, Великобритания, США, Белоруссия и Казахстан, сообщается в докладе «Промышленный экспорт Москвы». За 2020 год промышленный экспорт Москвы вырос почти на треть.
Причина такого позитивного роста, в том числе, и в усилиях мэрии Москвы, которая оказывает предприятиям весомую поддержку.
«В прошлом году мы ввели инвестиционный налоговый вычет, которым могут воспользоваться активно инвестирующие промышленные компании. А в 2020 году город впервые выдал льготные займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (Моспром) по программе “Экспорт”, также был введен отдельный продукт "Экспорт АПК"», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, на основе конкретных потребностей столичных промышленников специалисты «Моспрома» анализируют целевые рынки, занимаются поиском контрагентов, проводят переговоры с потенциальными иностранными покупателями. Он рассказал, что из-за пандемии основная активность по поддержке промышленников и предпринимателей была оперативно переведена в онлайн. В итоге в 2020 году было проведено 20 бизнес-миссий в страны Ближнего зарубежья, Ближнего Востока, Северной Африки, Европы и Латинской Америки.
Сегодня Москва обеспечивает 40% российского экспорта и является пионером среди регионов по созданию необходимой инфраструктуры, позволяющей предприятиям выпускать новую качественную продукцию на экспорт. Одно из важных качеств столичных предприятий — умение быстро перестроить работу с учетом новых реалий.
Принятые Правительством Москвы меры по поддержке бизнеса и развитию промышленной и торговой инфраструктуры позволили значительно повысить устойчивость столичной экономики к внешним санкциям по сравнению с 2016 годом, когда экспортные показатели Москвы были значительно ниже.
«Для нас стало удивительным результатом, что в условиях пандемии и трудном для экономики 2020 году промышленный экспорт Москвы показал положительный тренд», — сообщила заведующая кафедрой национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Гагарина.
Она связывает экономические успехи с активным участием правительства Москвы в решении внутренних проблем экспортеров.
Специалисты РЭУ предполагают, что к 2025 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составит 47,9 миллиардов рублей, что на 21% больше, чем в 2020 году.
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