В Новой Москве выявлено и устранено более 100 фактов ограничения доступа к водоемам

«Каждый житель имеет право на доступ к водным объектам общего пользования и может бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд», - подчеркнул он, добавив, что каждое шестое нарушение было устранено добровольно.

На территории Новой Москвы находится 47 рек, более 250 прудов и около 120 ручьев. Самые крупные из них реки Пахра, Сетунь, Десна, Сосенка и Поляница. Земли вдоль береговой линии предназначаются для общего пользования, и каждый гражданин в соответствии с законодательством имеет право на свободный доступ к этой территории и может использовать ее для отдыха, любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Однако, по словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, пользователи земельных участков, находящихся около водоемов, часто пренебрегают нормами и самовольно захватывают прибрежную территорию. Они ограничивают доступ к воде, устанавливая заборы. За пять лет по требованию специалистов контрольного ведомства было демонтировано более 1000 метров заборов и ограждений.

В прошлом году было пресечено 10 таких нарушений. В том числе был обеспечен свободный доступ к каскаду прудов в поселении Кленовское в деревне Свитино. Госинспекция в этом случае отреагировала на жалобы местных жителей.

Контроль за использованием прибрежной защитной полосы осуществляется круглый год. Обследования проводятся инспекторами Госинспекции по недвижимости как лично, так и с использованием квадрокоптеров.

