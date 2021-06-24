В Новой Москве выявлено и устранено более 100 фактов ограничения доступа к водоемам
В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за пять лет выявлено более 100 фактов самовольного ограничения доступа к водоемам. В результате было освобождено более восьми гектаров прибрежной зоны, и теперь жители могут свободно использовать эту территорию для отдыха или спорта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Каждый житель имеет право на доступ к водным объектам общего пользования и может бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд», - подчеркнул он, добавив, что каждое шестое нарушение было устранено добровольно.
На территории Новой Москвы находится 47 рек, более 250 прудов и около 120 ручьев. Самые крупные из них реки Пахра, Сетунь, Десна, Сосенка и Поляница. Земли вдоль береговой линии предназначаются для общего пользования, и каждый гражданин в соответствии с законодательством имеет право на свободный доступ к этой территории и может использовать ее для отдыха, любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
Однако, по словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, пользователи земельных участков, находящихся около водоемов, часто пренебрегают нормами и самовольно захватывают прибрежную территорию. Они ограничивают доступ к воде, устанавливая заборы. За пять лет по требованию специалистов контрольного ведомства было демонтировано более 1000 метров заборов и ограждений.
В прошлом году было пресечено 10 таких нарушений. В том числе был обеспечен свободный доступ к каскаду прудов в поселении Кленовское в деревне Свитино. Госинспекция в этом случае отреагировала на жалобы местных жителей.
Контроль за использованием прибрежной защитной полосы осуществляется круглый год. Обследования проводятся инспекторами Госинспекции по недвижимости как лично, так и с использованием квадрокоптеров.
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