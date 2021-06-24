Москвичей предупредили о новом температурном рекорде 24 июня

В Москве 24 июня может быть обновлен дневной рекорд по жаркой погоде, который был зафиксирован в 1948 году. Об это РИА Новости рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, температура воздуха поднимется до 36 градусов, а прошлый рекорд 1948 года составил 33,5 градуса.