Москвичей предупредили о новом температурном рекорде 24 июня
В Москве 24 июня может быть обновлен дневной рекорд по жаркой погоде, который был зафиксирован в 1948 году. Об это РИА Новости рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, температура воздуха поднимется до 36 градусов, а прошлый рекорд 1948 года составил 33,5 градуса.
В городе ожидается небольшая облачность, а осадков не будет, так как антициклон по-прежнему действует в регионе.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что опасный ультрафиолет может быть отмечен в ближайшие дни в регионах Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru