Уровень напряженности на рынке труда в Москве снизился на 58%

Москва — лучший город для профессиональной самореализации. В городе работает комплексная система профориентации и самоопределения, более 150 бесплатных программ для обучения новой профессии. До 75% людей трудоустраиваются после обучения под запрос работодателя.

Число вакансий в столице с июня 2019 года выросло на половину, а число размещенных для поиска работы резюме – всего на 3%.

Снижение уровня напряженности на рынке труда происходит на фоне общего падения уровня безработицы в городе, отметил министр правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что с начала года численность официальных безработных, зарегистрированных в службе занятости, снизилась почти на 60%, уровень зарегистрированной безработицы составил менее одного процента. Это самый низкий показатель за последние 14 месяцев.

