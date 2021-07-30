Уровень напряженности на рынке труда в Москве снизился на 58%

Рынок труда в Москве в 2021 году улучшил докризисный уровень, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в июне уровень напряженности на рынке квалифицированного труда (отношение количества резюме к количеству вакансий) снизился на 58% к июню прошлого года. Сейчас этот показатель почти на треть лучше, чем в июне 2019-го.

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Москва — лучший город для профессиональной самореализации. В городе работает комплексная система профориентации и самоопределения, более 150 бесплатных программ для обучения новой профессии. До 75% людей трудоустраиваются после обучения под запрос работодателя.

Число вакансий в столице с июня 2019 года выросло на половину, а число размещенных для поиска работы резюме – всего на 3%.

Снижение уровня напряженности на рынке труда происходит на фоне общего падения уровня безработицы в городе, отметил министр правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что с начала года численность официальных безработных, зарегистрированных в службе занятости, снизилась почти на 60%, уровень зарегистрированной безработицы составил менее одного процента. Это самый низкий показатель за последние 14 месяцев.

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ФОТО: РИА Новости
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