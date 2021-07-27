Инвестиции в новое производство макаронных изделий в Москве составят 1,5 млрд рублей

Столичному мелькомбинату в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) без торгов город выделил земельный участок на севере Москвы площадью 0,5 га. На нем планируется создание нового производства макаронных изделий. Решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии, сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.



Москва — крупнейший работодатель и самая развитая экосистема для создания бизнес-проектов, стартапов, и самое важное для города — рабочих мест. Работая в тесном взаимодействии с предприятиями, город подтверждает свой статус столицы новой промышленности.



«Новая фабрика по производству макаронных изделий общей площадью около 8,5 тысяч квадратных метров появится в Хорошевском районе Москвы. Проект планируется реализовать до конца 2025 года, АО «Мелькомбинат №3» собирается инвестировать в него 1,5 млрд рублей. На производстве будет создано порядка 75 рабочих мест», – отметил заместитель мэра.



С начала года правительством Москвы принято уже десять решений о предоставлении земли без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций в развитие новых производств превысит 7 млрд рублей.



«В 2021 году город уже выделил свыше 10 га земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. В столице появятся технопарки, мясоперерабатывающий завод, производство ударных инструментов, приборостроительный комплекс», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.



По его словам, в общей сложности реализация десяти масштабных проектов позволит создать в городе свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест.

