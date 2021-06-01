Церковь Воскресения Словущего отреставрируют В Москве

Реставрацию Церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке XVII века планируется завершить до конца 2022 года. Конкурс на проведение восстановительных работ опубликован на портале госзакупок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Храм находится в Брюсовом переулке. Заказчиком работ выступает Государственное казенное учреждение города Москвы «Мосреставрация».

В прошлом году был отреставрирован главный фасад здания, в порядок приведено белокаменное убранство и обновлена позолота на крестах.