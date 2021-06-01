Церковь Воскресения Словущего отреставрируют В Москве
Реставрацию Церкви Воскресения Словущего на Успенском Вражке XVII века планируется завершить до конца 2022 года. Конкурс на проведение восстановительных работ опубликован на портале госзакупок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Храм находится в Брюсовом переулке. Заказчиком работ выступает Государственное казенное учреждение города Москвы «Мосреставрация».
В прошлом году был отреставрирован главный фасад здания, в порядок приведено белокаменное убранство и обновлена позолота на крестах.
«На следующем этапе работ предстоит вернуть исторический облик интерьерам здания, а также восстановить кирпичную кладку внутренних стен. Работы также коснутся живописи в трапезной части и колокольне, иконостаса, пола», - отметил Ефимов.
В храме также заменят инженерные коммуникации, будут установлены новые светильники наружного освещения, прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
Контроль за реставрацией ведет Департамент культурного наследия города Москвы. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 июня. Это смогут сделать компании, имеющие опыт работ по реставрации объектов культурного наследия, отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, так как здание является объектом культурного наследия федерального значения, к участникам закупки будут предъявляться особые требования.
Церковь Воскресения Словущего — образец небольшого посадского храма XVII века. Впервые храм появился на плане Москвы в 1596–1598 годах. Однако после пожара 1629 года деревянная церковь сгорела и на ее месте была построена каменная. В XIX веке храм и колокольня перестраивались.
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