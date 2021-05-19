Объявлен конкурс на реставрацию здания детской музыкальной школы XIX века в Таганском районе

Здание детской музыкальной школы им. Н. А. Алексеева, которое является объектом культурного наследия регионального значения, отреставрируют в 2022 году. Соответствующий электронный конкурс опубликован на портале госзакупок, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Работы по сохранению объекта пройдут в рамках реализации Национального проекта «Культура», государственной программы Москвы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)», а также проектов Мэра Москвы «Искусство – детям», «Мой район».

По словам заместителя мэра, победителю конкурса предстоит отреставрировать фасад для восстановления исторической отделки и декора, а также отремонтировать внутренние помещения и обновить инженерные системы.

«При этом текущая функция здания будет сохранена – здесь продолжит располагаться детская музыкальная школа. Ремонт должен быть завершен в течение года с момента заключения контракта», — отметил Ефимов.

Кроме того, победителю тендера предстоит провести замену кровли, оконных и дверных блоков, а также обеспечить удобный доступ в здание маломобильных групп населения и благоустроить прилегающую территорию.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков подчеркнул, что подать заявку на участие в конкурсе смогут только компании, уже имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации.

Все работы пройдут под контролем Департамента культурного наследия города Москвы.

