Сотрудничество с Росреестром приносит в бюджет Москвы до 200 млрд рублей в год
До 200 млрд рублей в год поступает в бюджет Москвы благодаря сотрудничеству города с Росреестром. Это результат приведения в порядок учетных данных, процессов, связанных с регистрацией, с оформлением объектов недвижимости и земельных участков, подчеркнул заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Сотрудничество столичных властей с Росреестром позволяет повысить экономическую эффективность от использования городского имущества.
«В настоящее время мы на земельных участках, городской недвижимости зарабатываем более 200 млрд рублей в год. В 2011-2012 гг., когда мы только начали наводить порядок, доходы бюджета едва достигали 15 млрд рублей. Эта динамика существенно больше, чем инфляция, чем динамика роста доходов в бюджет», – подчеркнул Владимир Ефимов во время своего выступления на итоговой коллегии в Росреестре 7 апреля.
По словам заммэра, 100% сделок департамента имущества Москвы проходят в электронном виде. Также он подчеркнул, что регистрационные сделки в рамках реновации Росреестр проводит в течение одного дня. Ефимов поблагодарил Московское отделение и Росреестр в целом за оперативность в совместной работе и рост экономической эффективности деятельности московских властей.
Накануне в Центральном аппарате Росреестра состоялась итоговая коллегия с участием заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Он обратил внимание на прорыв в деятельности ведомства, благодаря которому власти все больше земли и объектов недвижимости вовлекают в оборот и повышают их капитализацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru