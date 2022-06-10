Эксперты: реорганизация бывших промзон обогатит инфраструктуру «Индустриальных кварталов»
Бывшие промзоны в Южном Бутове и Головинском районе реорганизуют в современные индустриальные кварталы. Соответствующее постановление о комплексном развитии участков подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как рассказал эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин, каждый участок города должен быть интегрирован в социальные и экономические процессы.
«Город — это живой организм. Территории, в данный момент используемые не по назначению и неэффективно, должны быть преобразованы с максимальным эффектом для общества и экономики столицы. На месте заброшенных территорий будет создана социальная, природная и транспортная инфраструктура, новые качественные рабочие места», - отметил архитектор-градостроитель.
Экономист Андрей Бархота отметил, что реорганизация бывшей промзоны в Южном Бутове станет ярким звеном в цепочке проекта «Индустриальные кварталы».
«Такая реорганизация преображает городской облик, создавая комфортную среду, обогащает инфраструктуру жилых районов и создаёт новые рабочие места, что благотворно сказывается на экономике и рынке труда Москвы. Реорганизация территорий района Южное Бутово, по сути, находится на границе новой и старой Москвы, поэтому приведение этой территории в порядок имеет стратегическое значение для городского развития», - рассказал Бархота.
Говоря о благоустройстве и реорганизации территорий на Автомоторной улице эксперт отметил, что этот район города в окрестностях ФГУП НАМИ уже давно приобрёл славу автомеханических ангаров и полигонов. Между тем, Головинский район имеет большой культурный и рекреационный потенциал. Строительство объектов социальной и культурной инфраструктуры, по мнению Бархоты, будет способствовать новому импульсу развития севера столицы для притяжения квалифицированных трудовых ресурсов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в свою очередь, подчеркнул, что реорганизация заброшенных территорий и неэффективных промзон в черте столицы приносит городу не только прибыль.
Вице-мэр Ефимов рассказал о высоких темпах строительства квартала в бывшей промзоне «Октябрьское поле»
«Всего в Москве на данный момент заключено семь договоров о комплексном развитии территорий общей площадью около 113 гектаров. Вложения по этим договорам превысят 300 миллиардов рублей, а ежегодные бюджетный эффект составит 8,8 миллиарда рублей. Но, помимо этого, реализация проектов принесет городу более 24 тысячи новых рабочих мест», – рассказал Ефимов.
Территория бывшей промзоны Южное Бутово площадью 24,81 гектара расположена между Варшавским шоссе, 2-й Мелитопольской улицей и путями второго Московского центрального диаметра. Сейчас её занимают устаревшие склады, старые офисные здания, а также автостоянка. В перспективе здесь появятся социальные, общественно-деловые и промышленные объекты.
Бывшая промзона Автомоторная в Головинском районе занимает 77,06 гектаров от Автомоторной и Онежской улиц, у Северо-Восточной хорды, 3-его Лихачевского переулка и Лихоборской набережной. Сейчас здесь устаревшие склады и автомастерские. В ходе реорганизации на территории построят жилые кварталы, общественно-деловые центры, объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.
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