Эксперты: реорганизация бывших промзон обогатит инфраструктуру «Индустриальных кварталов»

Бывшие промзоны в Южном Бутове и Головинском районе реорганизуют в современные индустриальные кварталы. Соответствующее постановление о комплексном развитии участков подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал эксперт по развитию городов и агломераций Илья Заливухин, каждый участок города должен быть интегрирован в социальные и экономические процессы.

«Город — это живой организм. Территории, в данный момент используемые не по назначению и неэффективно, должны быть преобразованы с максимальным эффектом для общества и экономики столицы. На месте заброшенных территорий будет создана социальная, природная и транспортная инфраструктура, новые качественные рабочие места», - отметил архитектор-градостроитель.

Ефимов: Проект «Индустриальные кварталы» будет приносить Москве по триллиону рублей в год

Экономист Андрей Бархота отметил, что реорганизация бывшей промзоны в Южном Бутове станет ярким звеном в цепочке проекта «Индустриальные кварталы».

«Такая реорганизация преображает городской облик, создавая комфортную среду, обогащает инфраструктуру жилых районов и создаёт новые рабочие места, что благотворно сказывается на экономике и рынке труда Москвы. Реорганизация территорий района Южное Бутово, по сути, находится на границе новой и старой Москвы, поэтому приведение этой территории в порядок имеет стратегическое значение для городского развития», - рассказал Бархота.

Говоря о благоустройстве и реорганизации территорий на Автомоторной улице эксперт отметил, что этот район города в окрестностях ФГУП НАМИ уже давно приобрёл славу автомеханических ангаров и полигонов. Между тем, Головинский район имеет большой культурный и рекреационный потенциал. Строительство объектов социальной и культурной инфраструктуры, по мнению Бархоты, будет способствовать новому импульсу развития севера столицы для притяжения квалифицированных трудовых ресурсов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в свою очередь, подчеркнул, что реорганизация заброшенных территорий и неэффективных промзон в черте столицы приносит городу не только прибыль.

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«Всего в Москве на данный момент заключено семь договоров о комплексном развитии территорий общей площадью около 113 гектаров. Вложения по этим договорам превысят 300 миллиардов рублей, а ежегодные бюджетный эффект составит 8,8 миллиарда рублей. Но, помимо этого, реализация проектов принесет городу более 24 тысячи новых рабочих мест», – рассказал Ефимов.

Территория бывшей промзоны Южное Бутово площадью 24,81 гектара расположена между Варшавским шоссе, 2-й Мелитопольской улицей и путями второго Московского центрального диаметра. Сейчас её занимают устаревшие склады, старые офисные здания, а также автостоянка. В перспективе здесь появятся социальные, общественно-деловые и промышленные объекты.

Бывшая промзона Автомоторная в Головинском районе занимает 77,06 гектаров от Автомоторной и Онежской улиц, у Северо-Восточной хорды, 3-его Лихачевского переулка и Лихоборской набережной. Сейчас здесь устаревшие склады и автомастерские. В ходе реорганизации на территории построят жилые кварталы, общественно-деловые центры, объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта.

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ФОТО: Официальный сайт мэр Москвы
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