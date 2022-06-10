Эксперты: реорганизация бывших промзон обогатит инфраструктуру «Индустриальных кварталов»

Экономист Андрей Бархота отметил, что реорганизация бывшей промзоны в Южном Бутове станет ярким звеном в цепочке проекта «Индустриальные кварталы».



«Такая реорганизация преображает городской облик, создавая комфортную среду, обогащает инфраструктуру жилых районов и создаёт новые рабочие места, что благотворно сказывается на экономике и рынке труда Москвы. Реорганизация территорий района Южное Бутово, по сути, находится на границе новой и старой Москвы, поэтому приведение этой территории в порядок имеет стратегическое значение для городского развития», - рассказал Бархота.



Говоря о благоустройстве и реорганизации территорий на Автомоторной улице эксперт отметил, что этот район города в окрестностях ФГУП НАМИ уже давно приобрёл славу автомеханических ангаров и полигонов. Между тем, Головинский район имеет большой культурный и рекреационный потенциал. Строительство объектов социальной и культурной инфраструктуры, по мнению Бархоты, будет способствовать новому импульсу развития севера столицы для притяжения квалифицированных трудовых ресурсов.



Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в свою очередь, подчеркнул, что реорганизация заброшенных территорий и неэффективных промзон в черте столицы приносит городу не только прибыль.